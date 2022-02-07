Белый дом нарабатывает варианты помощи совместно с Конгрессом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает 24 канал.

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Белый дом совместно с Конгрессом проводят работу над ощутимым увеличением помощи Украине. Речь идет о военной помощи,

– сказал он.

Во время пресс-конференции с главой ЕС Жозепом Боррелем Блинкен также отметил, что США позволили союзникам поставить Украине военное оборудование американского производства. В Европе разместили дополнительных американских военных.

По словам Блинкена, в прошлом году США поставили Украине военной помощи на 650 миллионов долларов.

Помощь от США

На днях в Украину прибыл 8 самолет из США с военной помощью. Американцы продолжают поддерживать Украину на фоне угрозы нового нападения России. На этот раз привезли 86 тонн вооружения.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первый американский борт приземлился у нас в ночь на 22 января. Тогда американцы передали 90 тонн летального оружия.

Уже 24 января в Киев прибыл второй самолет из США. С тех пор Вашингтон регулярно передает нашему государству оборонительное вооружение, в частности – патроны различного калибра.

США будут помогать в любом случае: смотрите видео