США посилюють позиції Альянсу на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Тому країна знову відправила військових у Польщу.

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Група військових США прибула в Польщу

В аеропорт Жешува 7 лютого прибула ще одна група військових з 82-ої повітряно-десантної дивізії США. Місто розташоване на відстані 70 кілометрів від українського кордону.

Видання інформує, що у межах посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових. Напередодні до Жешува прибули декілька десантних груп 82-ої дивізії США.

Командир дивізії Крістофер Донахью зазначив, що десантники висадилися в Польщі, аби посилити готовність й оперативну сумісність союзників Альянсу.

До Польщі прибула ще одна група військових США: Фото Міноборони Польщі

США збільшили кількість військових в Європі: що відомо

На тлі загрози російської агресії США вирішили посилити свою військову присутність в Східній Європі. У Вашингтоні наголосили на необхідності гарантій захисту для союзників.

Американці відправили свій контингент до Румунії, Польщі та Німеччини. Загалом кількість військових США у Європі збільшилася на 2 000 людей.

Військові США прибули у польський Жешув: дивіться карту

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