Загальна вага військової допомоги США вже перевищила 1300 тонн. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

До теми Другий літак за день: ще 80 тонн військової допомоги прилетіли зі США

Птахи літають! Ще 90 тонн боєприпасів США для ЗСУ,

– написав Резніков.

Що відомо про допомогу США для України

Президент США Джо Байден наприкінці січня затвердив нову військову допомогу Україні. Її сума сягає 200 мільйонів доларів. Пентагон відправляє до Києва боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, артилерійські снаряди.

Відтоді літаки зі зброєю США все прибувають до України. Наприклад, 1 лютого привезли 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї, 3 лютого – 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів, 5 лютого – 86 тонн військової допомоги.

Аж 2 літаки з допомогою прилетіли 9 лютого. Резніков пожартував, що в аеропорту Бориспіль "день відкритих дверей".

Зверніть увагу! Партнери допомагають Україні на тлі загрози нападу Москви. Таким чином світ демонструє свою підтримку. Зокрема, Велика Британія передасть Україні ракети для боротьби з Чорноморським флотом держави-агресорки.

Текст поста Олексія Резнікова:

Птахи літають! Ще 90 тонн боєприпасів США для ЗСУ прибули сьогодні. Загальна вага військової допомоги США сьогодні перевищила 1300 тонн!



Нова партія допомоги від США / Фото Олексія Резнікова