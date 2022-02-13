Об этом информируют американские СМИ. Также они сообщают, что президент Украины попросил у главы Белого дома дополнительную финансовую и военную помощь.

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Зеленский попросил Байдена как можно скорее посетить Украину

По словам украинского чиновника, Зеленский просил Байдена как можно скорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было. Представители США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна,

– сообщили в CNN.

По информации источника, на который ссылается СМИ, Зеленский использовал воскресный разговор, чтобы предложить конкретные идеи для уменьшения российской угрозы. Говорилось, в частности, о предоставлении более современного вооружения Украине.

Президент Украины якобы обратился за финансовой поддержкой

Глава Украины также информирует CNN, попросил США о финансовой поддержке. Ведь это однозначно может показать Владимиру Путину, что Запад – однозначно на стороне Украины.

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Главное о переговорах Зеленского и Байдена:

О разговоре Зеленского и Байдена сообщил спикер украинского президента Сергей Никифоров.

Переговоры глав государств продолжались около часа.

Как отметил Зеленский, подняли темы безопасности, экономики, имеющиеся риски, санкции и, конечно, российскую агрессию.

В Белом доме заверили, что Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе":