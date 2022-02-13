Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, информируют американские СМИ. В Вашингтоне до сих пор верят, что есть время и пространство для дипломатического урегулирования.

Актуально США готовятся к кибератакам России против Киева и Вашингтона, – CNN

Есть еще, возможно, способ способствовать деэскалации, – Кирби

Мы все еще думаем, что есть способ способствовать деэскалации напряженности здесь, найти мирный путь так, чтобы избежать войны в Украине,

– подчеркнул Кирби.

Однако в Вашингтоне подчеркнули, что время на мирное разрешение ситуации постоянно уменьшается. Именно из-за этого и США, и страны Европы имеют существенный повод для беспокойства.

Обратите внимание! Кирби в очередной раз повторил позицию США, что боевые действия в Украине могут начаться в любой момент.

США уже говорили о возможности атаки в любой день

Ранее похожие высказывания звучали от советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Он подчеркнул, что Москва может начать полномасштабную войну против Украины еще до завершения зимней Олимпиады, то есть до 20 февраля.

Несмотря на это США готовы и дальше работать в дипломатическом направлении. Вашингтон с союзниками готов к решительному противодействию России.

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Позиция США по возможному вторжению России: последние новости

В Украину утром 13 февраля прибыла военная помощь из США. На этот раз боеприпасы привезли на двух военных самолетах.

12 февраля президент Байден вновь общался с главой Кремля Владимиром Путиным. Разговор длился более часа.

Также Вашингтон решил направить в Польшу три тысячи своих военных.

Ранее США приостановили работу консульства в Киеве. Часть дипломатов забросили покинуть Киев.