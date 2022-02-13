Какую помощь привезли из США
Самолеты приземлились в аэропорту "Борисполь". На борту были боеприпасы и заряды для гранатометов.
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В Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов долларов – боеприпасы и заряды для гранатометов,
– отметили в посольстве.
Там добавили, что США вместе с Украиной.
В Борисполь прибыли 2 американских самолета с боеприпасами и зарядами для гранатометов / Фото Госдепа
Главное о помощи США Украине
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина получила от США уже 25 самолетов с военной помощью.
9 февраля в Киев прибыло также 2 самолета из Вашингтона. Тогда министр обороны Алексей Резников шутил, что на аэродроме "день открытых дверей". Воздушные суда привезли:
- 80 тонн боеприпасов;
- 80 тонн патронов.
Кроме того, что уже предоставили Вооруженным силам Украины патроны к стрелковому оружию, боевые припасы для гранатометов, противотанковые ракетные комплексы и тому подобное.
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Полный текст публикации посольства США в Киеве:
Sweet 16 да еще и 17 – если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов долларов – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы вместе с Украиной.