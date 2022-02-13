Яку допомогу привезли з США

Літаки приземлилися в аеропорту "Бориспіль". На борту були боєприпаси та заряди для гранатометів.

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До Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 мільйонів доларів – боєприпаси та заряди для гранатометів,

– зазначили у посольстві.

Там додали, що США – разом з Україною.

У Бориспіль прибули 2 американські літаки з боєприпасами та зарядами для гранатометів / Фото Держдепу

Головне про допомогу США Україні

11 лютого секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна отримала від США вже 25 літаків з військовою допомогою.

9 лютого до Києва прибуло також 2 літаки з Вашингтону. Тоді міністр оборони Олексій Резніков жартував, що на летовищі "день відкритих дверей". Повітряні судна привезли:

80 тонн боєприпасів;

80 тонн патронів.

Крім того, США вже надали Збройним силам України набої до стрілецької зброї, бойові припаси для гранатометів, протитанкові ракетні комплекси тощо.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Повний текст публікації посольства США в Києві:

Sweet 16 та ще й 17 – якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 мільйонів доларів – боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми разом з Україною.