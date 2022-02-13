Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, інформують американські ЗМІ. У Вашингтоні досі вірять, що є час та простір для дипломатичного врегулювання.

Актуально США готуються до кібератак Росії проти Києва та Вашингтона, – CNN

Є ще, можливо, спосіб сприяти деескалації, – Кірбі

Ми все ще думаємо, що є спосіб сприяти деескалації напруженості тут, знайти мирний шлях так, щоб уникнути війни в Україні,

– наголосив Кірбі.

Проте у Вашингтоні наголосили, що час на мирне вирішення ситуації постійно зменшується. Саме через це і США, і країни Європи мають суттєвий привід для занепокоєння.

Зверніть увагу! Кірбі вкотре повторив позицію США, що бойові дії в Україні можуть розпочатись в будь-який момент.

США вже говорили про можливість атаки у будь-який день

Раніше схожі висловлювання лунали від радника президента Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана. Він наголосив, що Москва може розпочати повномасштабну війну проти України ще до завершення зимової Олімпіади, тобто до 20 лютого.

Попри це США готові і далі працювати у дипломатичному напрямку. Вашингтон з союзниками готовий до рішучої протидії Росії.

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Позиція США щодо можливого вторгнення Росії: останні новини

В Україну зранку 13 лютого прибула військова допомога зі США. Цього разу боєприпаси привезли на двох військових літаках.

12 лютого президент Байден знову спілкувався з главою Кремля Володимиром Путіним. Розмова тривала понад годину.

Також Вашингтон вирішив направити у Польщу три тисячі своїх військових.

Раніше США призупинили роботу консульства у Києві. Частину дипломатів закинули покинути Київ.