Відповідне розпорядження зробив міністр оборони США Ллойд Остін за наказом президента Джо Байдена. Мовиться про солдатів повітряно-десантної дивізії зі штату Північна Кароліна.

Читайте також Держдеп наказав дипломатам виїхати з України: США призупиняє роботу консульства у Києві

Яку кількість солдатів перекинули США

На початку лютого американський уряд оголосив про перекидання близько 2 тисяч солдатів до Європи. Зокрема, 1700 мають прибути до Польщі. Пентагон заявляє, що дві третини з цієї кількості вже на місці. Також 300 солдатів приїхали до Німеччини.

Загалом ці 5 тисяч додаткових солдатів становлять високомобільні та гнучкі сили, здатні до багаторазового розгортання. Мовиться про заспокоєння східних партнерів по НАТО та запобігання можливої ​​агресії,

– повідомили у міністерстві оборони США.

Як союзники підтримують Україну

Партнери України на тлі загрози нападу Росії підтримують нашу державу та обіцяють всіляку допомогу при найгірших сценаріях. Зокрема, у США заявляють, що серйозні санкції проти Росії у такому випадку вже готові й агресія матиме відповідь.

Окрім цього, США, Велика Британія та інші надсилають Україні зброю для оборони. Наша держава отримала спецзасоби для сил територіальної оборони. Також країна обіцяла підготувати тисячу військових для підтримки сил НАТО.

Обіцяють допомогу і беззаперечну підтримку Польща, країни Балтії, Франція та інші. Заявляють вже навіть про готовність прийняти біженців.

США надсилають військову допомогу Україні: дивіться відео