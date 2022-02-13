Про це інформують американські ЗМІ. Також вони повідомляють, що президент України попросив в голови Білого дому додаткову фінансову та військову допомогу.

До теми США рішуче реагуватимуть на агресію Росії, – Байден терміново поговорив з Зеленським

Зеленський попросив Байдена якомога швидше відвідати Україну

За словами українського чиновника, Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США кажуть, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна,

– повідомили у CNN.

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