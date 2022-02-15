Російські ЗМІ посилаються на військове відомство держави-агресорки, інформує 24 канал. При цьому у міноборони цинічно наголошують – що війська повернуть після завершення бойових навчань, як це було завжди.

До теми "Якщо почнуть вбивати росіян": у Росії назвали цинічні умови для вторгнення в Україну

Деякі підрозділи вже сьогодні повернуться у свої гарнізони

Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони,

– повідомив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

Конашенков пояснив, що окремі підрозділи мають повернутись вже своїм ходом.

Новина доповнюється...