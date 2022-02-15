Агресор каже, що їх "можуть спровокувати"

Заяви, які лунають від російських чиновників, зазвичай мало чим пов'язані з реальністю. Цього разу не виняток.

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Так, постійний представник Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов назвав умову для нападу на Україну. Мовляв, Москву можуть "спровокувати" на агресію. В уяві політика українці можуть атакувати Росію й після того держава-агресорка завдасть удару у відповідь.

Якщо вони почнуть нахабно вбивати російських громадян де завгодно – на Донбасі чи де завгодно. Під провокацією я маю на увазі те, що вони можуть інсценувати інцидент проти самопроголошених республік Донбасу,
– наголосив Чижов.

На його думку, Збройні сили Україні можуть "спровокувати" бойовиків, а після того "щосили вдарити", спровокувавши Росію на реакцію.

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Повний текст публікації телеграм-каналу "Пул N3":

Постпред Росії при Євросоюзі Володимир Чижов: Ми не вторгнемося в Україну, якщо нас не спровокують на це. Якщо українці почнуть атаку на Росію, ви не повинні дивуватися, якщо ми контратакуємо. Або якщо вони почнуть нахабно вбивати російських громадян де завгодно – на Донбасі чи де завгодно. Під провокацією я маю на увазі те, що вони можуть інсценувати інцидент проти самопроголошених республік Донбасу. Спровокувати їх, а потім вдарити по них щосили, тим самим спровокувавши Росію на реакцію.