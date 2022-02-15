Агресор каже, що їх "можуть спровокувати"

Заяви, які лунають від російських чиновників, зазвичай мало чим пов'язані з реальністю. Цього разу не виняток.

Читайте також Міноборони США шукає спосіб наземної доставки летальної зброї для України, – ЗМІ

Так, постійний представник Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов назвав умову для нападу на Україну. Мовляв, Москву можуть "спровокувати" на агресію. В уяві політика українці можуть атакувати Росію й після того держава-агресорка завдасть удару у відповідь.

Якщо вони почнуть нахабно вбивати російських громадян де завгодно – на Донбасі чи де завгодно. Під провокацією я маю на увазі те, що вони можуть інсценувати інцидент проти самопроголошених республік Донбасу,

– наголосив Чижов.

На його думку, Збройні сили Україні можуть "спровокувати" бойовиків, а після того "щосили вдарити", спровокувавши Росію на реакцію.

Останні новини про можливу ескалацію

На тлі російської загрози 14 лютого до Києва приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським та пообіцяв надати нашій державі допомоги на 150 мільйонів євро.

Канада вирішила надати Україні кредит на 500 мільйонів канадських доларів, а також летальну зброю вартістю 7,8 мільйона канадських доларів.

Попри те, що датою вторгнення прогнозують 16 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що найближчим часом Росія не нападе. Президент Володимир Зеленський, щоб заспокоїти українців, встановив цей день Днем єдності.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Це може вас зацікавити – Україна терміново скликає зустріч ОБСЄ: відео

Повний текст публікації телеграм-каналу "Пул N3":

Постпред Росії при Євросоюзі Володимир Чижов: Ми не вторгнемося в Україну, якщо нас не спровокують на це. Якщо українці почнуть атаку на Росію, ви не повинні дивуватися, якщо ми контратакуємо. Або якщо вони почнуть нахабно вбивати російських громадян де завгодно – на Донбасі чи де завгодно. Під провокацією я маю на увазі те, що вони можуть інсценувати інцидент проти самопроголошених республік Донбасу. Спровокувати їх, а потім вдарити по них щосили, тим самим спровокувавши Росію на реакцію.