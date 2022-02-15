Ба більше, канадці відправлять нам летальної зброї на 7,8 мільйона доларів. Про Це говорив на брифінгу глава уряду Канади Джастін Трюдо 14 лютого.

Нагадаємо, 11 лютого Рада ЄС погодила додаткову макрофінансову допомогу Україні в 1,2 мільярда євро

Канада надасть Україні додатковий кредит та зброю

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 14 лютого заявив журналістам, що його країна надасть Україні (реагуючи на її запит):

Позику у 500 мільйонів місцевих доларів (це 392 мільйони доларів США).

І летальну зброю (техніку та боєприпаси) на 7,8 мільйона канадських доларів (6 мільйонів доларів США).

Трюдо наголосив, що Канада долучається до США, Великої Британії, Болгарії, Чехії, Нідерландів та Польщі у постачанні зброї для України.

Усе це – через зростання загрози російського вторгнення, і додатково до раніше оголошеної позики у 120 мільйонів доларів та нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні.

Канада також вкотре підтвердила непохитну підтримку України та посильну допомогу у стримуванні агресії Росії.

Ситуація швидко загострюється, та ми демонструємо нашу рішучість,

– сказав Трюдо.

Водночас у неділю, 13 лютого, Канада оголосила, що виводить своїх військових інструкторів з України тимчасово в інші країни Європи – з міркувань безпеки.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Цього ж дня, 14 лютого:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні допомогу на 150 мільйонів євро.

А ЗМІ дізналися, що Сполучені Штати Америки нашій державі запропонують кредитні гарантії на 1 мільярд доларів.

До слова, у Києві німецький канцлер Шольц говорив і про санкції проти Росії: дивіться відео