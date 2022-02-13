Водночас у канадському уряді зазначили, що такі дії не означають закінчення місії у нашій державі. Навпаки це дозволить перефокусувати зусилля з безпеки Збройних сил країни.

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Захист сил є пріоритетом нашої навчальної місії, ключовим компонентом якої є оперативна безпека. Таким чином, хоча ми можемо підтвердити, що ми перекинули частину наших сил за межі України, ми не будемо обговорювати цифри, місця розташування чи майбутні наміри,

– повідомили у Канаді.

Окрім цього, там наголосили, що канадські ЗС "залишаються відданими народу України та своїй місії з підвищення спроможності та спроможності Сил безпеки української держави".

Зверніть увагу! Канада вирішила тимчасово призупинити роботу свого посольства у Києві. Втім, її дипломатична присутність в Україні продовжуватиметься й надалі – зі Львова.

Дії Канади на тлі агресії Росії