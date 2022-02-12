Про це глава держави повідомив у своєму твітері 12 лютого – перед 22:00. Зеленський назвав Трюдо другом й підкреслив, що розмова з ним була важливою.

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Канада допоможе Україні фінансово

За словами українського президента, вони спілкувалися про дипломатичні зусилля союзників нашої держави щодо деескалації ситуації навколо України.

Вітаємо рішення Канади зміцнити Україну суттєвим фінансовим пакетом. Ще один потужний сигнал про те, що наші країни – разом,

– наголосив Зеленський.

Ймовірно, мовиться про 120 мільйонів доларів допомоги. Про них глава держави розповів 21 січня. Це, за його словами, демонструє відданість духу особливого партнерства між країнами.

Нелетальне озброєння від Канади

Наприкінці січня Канада продовжила військову місію UNIFIER в Україні й відправила додатково до нас 60 армійців. Це обійдеться країні у приблизно 280 мільйонів доларів США. Тоді ж прем'єр-міністр держави пообіцяв надати Україні нелетальну зброю й допомагати у протистоянні кібератакам. Президент подякував Трюдо за своєчасне рішення.

5 лютого Канада скерувала в Україну транспортний літак з військовою допомогою. Ним передали, зокрема, засоби індивідуального захисту, засоби для перевезення вантажів й розвідувальне обладнання.

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