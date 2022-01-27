Прем'єр Канади також постановив продовжити операцію UNIFIER ще на 3 роки. Це обійдеться країні у приблизно 280 мільйонів доларів США.

До теми Канада продовжила військову місію UNIFIER в Україні та пообіцяла нелетальну зброю

За словами Зеленського, Україна цінує продовження та розширення місії UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу у захисті від кібератак.

Вдячний Канаді та моєму другові Джастіну Трюдо за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності України,

– наголосив президент.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 21 січня заявив, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу. За його словами, мовиться про 120 мільйонів доларів.

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Допомога Україні від Канади: що відомо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна розмістить в Україні до 400 своїх військових.

Також Канада передасть нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними й допоможе протистояти кібератакам.

Крім того, на додачу до 120 мільйонів доларів, які Канада запропонувала Україні, країна додатково виділить приблизно 39,5 мільйона доларів США гуманітарної допомоги.

Канада пообіцяла Україні нелетальну зброю: дивіться відео



Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Вдячний Канаді та моєму другові Джастіну Трюдо за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності України. Цінуємо продовження та розширення місії UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу в захисті від кібератак.