Об этом глава государства сообщил в своем твиттере 12 февраля – перед 22:00. Зеленский назвал Трюдо другом и подчеркнул, что разговор с ним был важным.

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Канада поможет Украине финансово

По словам украинского президента, они общались о дипломатических усилиях союзников нашего государства по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Приветствуем решение Канады укрепить Украину существенным финансовым пакетом. Еще один мощный сигнал о том, что наши страны – вместе,

– подчеркнул Зеленский.

Нелетальное вооружение от Канады

В конце января Канада продлила военную миссию UNIFIER в Украине и отправила дополнительно к нам 60 армейцев. Это обойдется стране в примерно 280 миллионов долларов США. Тогда же премьер-министр государства пообещал предоставить Украине нелетальное оружие и помогать в противостоянии кибератакам. Президент поблагодарил Трюдо за своевременное решение.

5 февраля Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью. Им передали, в частности, средства индивидуальной защиты, средства для перевозки грузов и разведывательное оборудование.

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