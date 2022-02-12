Разговор Макрона с Зеленским состоялся 12 февраля. Они говорили о ситуации с Украиной, а именно – об угрозе нового нападения России, пишет 24 канал.

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Детали разговора лидеров стран

Сначала Макрон поговорил по телефону с Зеленским. Украинский президент поблагодарил французского за визит в Киев.

Политики говорили о:

безопасности,

путях активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки,

Трехсторонней контактной группе,

последних международных переговорах.

Зеленский по итогам переговоров отметил, что ценит личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации.

Переговоры с Шольцом и Байденом

Ранее издание Ouest France писало, что 12 февраля Макрон пообщается еще с немецким канцлером Олафом Шольцом и американским президентом Джо Байденом. Около 20.30 российские СМИ сообщили, что уже состоялись переговоры с главой немецкого правительства. В то же время, на официальном сайте Елисейского дворца об этом пока не упоминали. Вероятно, дальше французский лидер будет звонить по телефону президенту США.

Переговоры Макрона с Путиным: что известно

Ранее 12 февраля французский лидер пообщался с российским. Во Франции говорят, что Макрон пытался ослабить нарастающую напряженность. В частности, политик выразил обеспокоенность своих европейских партнеров и союзников и сказал Путину, что "искренний диалог не совместим с эскалацией".

В то же время глава Кремля в очередной раз заявил об отсутствии ответа на "гарантии безопасности" России и обвинил Киев в якобы невыполнении минских договоренностей.

Президенты общались в течение часа и 40 минут.

Беседа Байдена с президентом России: детали

После Макрона глава Кремля пообщался с Джо Байденом. Сначала переговоры планировались на 14 февраля, однако впоследствии их перенесли из-за угрозы вторжения России в Украину.

В Белом доме сообщили, что разговор президентов длился более одного часа. Главная тема – напряженность возле границ Украины и наращивание войск России.

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