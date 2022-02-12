Розмова Макрона зі Зеленським та Шольцем відбулася 12 лютого. Вони говорили про ситуацію з Україною, а саме – про загрозу нового нападу Росії, пише 24 канал.

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Деталі розмови лідерів країн

Спершу Макрон поговорив телефоном зі Зеленським. Український президент подякував французькому за візит до Києва.

Політики говорили про:

безпекову ситуацію,

шляхи активізації мирного процесу в межах нормандської четвірки,

Тристоронньої контактної групи,

останні міжнародні перемовини.

Зеленський за підсумками перемовин зазначив, що цінує особисту залученість французького лідера у процес деескалації.

Російські ЗМІ близько 20:30 написали, що Макрон поспілкувався й з німецим канцлером Олафом Шольцем. Водночас на офіційному сайті Єлисейського палацу про це наразі не писали.

Перемовини Макрона з Путіним: що відомо

Раніше 12 лютого французький лідер поспілкувався з російським. У Франції кажуть, що Макрон намагався послабити напруженість, яка наростає. Зокрема, політик висловив занепокоєння своїх європейських партнерів і союзників та сказав Путіну, що "щирий діалог не сумісний з ескалацією".

Водночас очільник Кремля вкотре заявив про відсутність відповіді щодо "гарантій безпеки" Росії та звинуватив Київ у начебто невиконанні мінських домовленостей.

Президенти спілкувались протягом години та 40 хвилин.

Розмова Байдена з президентом Росії: деталі

Після Макрона глава Кремля поспілкувався з Джо Байденом. Спершу перемовини планували на 14 лютого, однак згодом їх перенесли через загрозу вторгнення Росії в Україну.

У Білому домі повідомили, що розмова президентів тривала понад одну годину. Головна тема – напруженість біля кордонів України та нарощування військ Росії.

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