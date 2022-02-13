В то же время в канадском правительстве отметили, что такие действия не означают окончания миссии в нашем государстве. Наоборот это позволит перефокусировать усилия по безопасности Вооруженных сил страны.

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Защита сил является приоритетом нашей учебной миссии, ключевым компонентом которой является оперативная безопасность. Таким образом, хотя мы можем подтвердить, что мы перебросили часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать цифры, местоположения или будущие намерения,

– сообщили в Канаде.

Кроме этого, там отметили, что канадские ВС "остаются верными народу Украины и своей миссии по повышению способности и способности Сил безопасности украинского государства".

Обратите внимание! Канада решила временно приостановить работу своего посольства в Киеве. Впрочем, ее дипломатическое присутствие в Украине будет продолжаться и в дальнейшем – из Львова.

Действия Канады на фоне агрессии России