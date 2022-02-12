Відповідне повідомлення з'явилося на сайті канадського уряду ввечері 12 лютого. Там процитували заяву Мелані Жолі, міністерки закордонних справ країни.

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Дипломатів відправлять у Львів

Жолі пояснила, що доведеться тимчасово припинити роботу посольства Канади у Києві. Таке рішення ухвалили з огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ біля кордонів України. "Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові", – уточнила вона.

Саме у Львові надаватимуть послуги для громадян Канади. Втім, лише за попереднім записом. "Проте наші можливості з надання консульської допомоги можуть стати дедалі більш обмеженими", – попередили у відомстві.

Канадців просять покинути Україну

Міністерка закордонних справ підкреслила, що пріоритетом канадської влади, як і завжди, є забезпечення безпеки усіх громадян.

Канадцям слід уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз, – наголосила Жолі.

Вона запевнила, що роботу посольства у Києві неодмінно відновлять, як тільки ситуація в України дозволить забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку дипломатів.

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