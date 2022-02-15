Более того, канадцы отправят нам летальное оружие на 7,8 миллиона долларов. Об этом говорил на брифинге глава правительства Канады Джастин Трюдо 14 февраля.

Напомним, 11 февраля Совет ЕС согласовал дополнительную макрофинансовую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро

Канада предоставит Украине дополнительный кредит и оружие

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 14 февраля заявил журналистам, что его страна предоставит Украине (реагируя на ее запрос):

Заем в 500 миллионов местных долларов (это 392 миллиона долларов США).

И летальное оружие (технику и боеприпасы) на 7,8 миллиона канадских долларов (6 миллионов долларов США).

Трюдо подчеркнул, что Канада присоединяется к США, Великобритании, Болгарии, Чехии, Нидерландам и Польше в снабжении оружием Украины.

Все это – из-за роста угрозы российского вторжения, и дополнительно к ранее объявленному займу в 120 миллионов долларов и нелетальному оружию, которое Канада уже предоставила Украине.

Канада также еще раз подтвердила непреклонную поддержку Украины и посильную помощь в сдерживании агрессии России.

Ситуация быстро обостряется, но мы демонстрируем нашу решительность,

– сказал Трюдо.

Однако в воскресенье, 13 февраля, Канада объявила, что выводит своих военных инструкторов из Украины временно в другие страны Европы – из соображений безопасности.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

В этот же день, 14 февраля:

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине помощь в 150 миллионов евро.

А СМИ узнали, что Соединенные Штаты Америки нашему государству предложат кредитные гарантии в 1 миллиард долларов.