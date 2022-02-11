Ожидают, что это решение в Европарламенте одобрят в ближайшее время. Макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев, средства будут перечислять 2 траншами.

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Геополитическая ситуация имеет экономическое влияние на Украину

Нынешняя геополитическая напряженность имеет серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены готовы оказать макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии,

– заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Срок предоставления второго транша будет зависеть от того, как Киев будет выполнять установленные политические условия и реализовывать программы МВФ.

Постоянные угрозы вызвали отток капитала из Украины

В пресс-службе Совета ЕС отметили, что постоянные угрозы уже вызвали отток капитала из Украины. Дополнительная помощь Киеву необходима, так как он теряет доступ к международным рынкам капитала.

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Что известно о предыдущей помощи от Евросоюза: