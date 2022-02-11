Ожидают, что это решение в Европарламенте одобрят в ближайшее время. Макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев, средства будут перечислять 2 траншами.
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Геополитическая ситуация имеет экономическое влияние на Украину
Нынешняя геополитическая напряженность имеет серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены готовы оказать макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии,
– заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.
Срок предоставления второго транша будет зависеть от того, как Киев будет выполнять установленные политические условия и реализовывать программы МВФ.
Постоянные угрозы вызвали отток капитала из Украины
В пресс-службе Совета ЕС отметили, что постоянные угрозы уже вызвали отток капитала из Украины. Дополнительная помощь Киеву необходима, так как он теряет доступ к международным рынкам капитала.
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Что известно о предыдущей помощи от Евросоюза:
- В период с 2014 по 2021 год ЕС провел пять операций макрофинансовой помощи Украине.
- Кредиты по этим операциям составили 5 миллиардов евро.
- 1 февраля 2022 года Еврокомиссия внесла предложение о дополнительной макрофинансовой помощи Украине в 1,2 миллиарда в виде кредитов для укрепления стабильности.
- О такой же сумме помощи сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев.