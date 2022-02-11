Очікують, що це рішення у Європарламенті схвалять найближчим часом. Макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців, кошти перераховуватимуть 2 траншами.

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Геополітична ситуація має економічний вплив на Україну

Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярда євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії,

– заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

Термін надання другого траншу залежатиме від того, як Київ виконуватиме встановлені політичні умови та реалізовуватиме програми МВФ.

Постійні загрози викликали відтік капіталу з України

У пресслужбі Ради ЄС наголосили, що постійні загрози вже викликали відтік капіталу з України. Додаткова допомога Києву необхідна, адже він втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу.

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Що відомо про попередню допомогу від Євросоюзу: