Очікують, що це рішення у Європарламенті схвалять найближчим часом. Макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців, кошти перераховуватимуть 2 траншами.
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Геополітична ситуація має економічний вплив на Україну
Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярда євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії,
– заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.
Термін надання другого траншу залежатиме від того, як Київ виконуватиме встановлені політичні умови та реалізовуватиме програми МВФ.
Постійні загрози викликали відтік капіталу з України
У пресслужбі Ради ЄС наголосили, що постійні загрози вже викликали відтік капіталу з України. Додаткова допомога Києву необхідна, адже він втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу.
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Що відомо про попередню допомогу від Євросоюзу:
- У період з 2014 по 2021 рік ЄС провів п'ять операцій макрофінансової допомоги Україні.
- Кредити за цими операціями склали 5 мільярдів євро.
- 1 лютого 2022 року Єврокомісія внесла пропозицію щодо додаткової макрофінансової допомоги Україні в 1,2 мільярда у вигляді кредитів для зміцнення стабільності.
- Про таку саму суму допомоги повідомив і президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва.