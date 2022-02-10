Про рішення профільного комітету щодо законопроєкту № 0144 повідомили у пресслужбі "Слуги народу". Там зазначили, що документ рекомендували ухвалити в цілому.
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Які переваги у ратифікації угоди:
- Ухвалення документа дозволить зняти монополію на низку авіамаршрутів. Їх встановлять двосторонніми договорами.
- Буде полегшене відкриття нових маршрутів, які сполучать українські міста та міста інших країн Європи.
- Це може знизити вартість авіаквитків.
Угоду підписали у жовтні 2021 року
Саме завдяки ратифікації угоди про спільний авіапростір, авіаперевізники ЄС матимуть змогу виконувати рейси на будь-яке українське летовище і навпаки.
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Головне про "угоду про відкрите небо" з ЄС:
- Процес створення спільного авіаційного простору ЄС розпочав ще у 1999 році.
- 12 грудня 2006 року Рада ЄС уповноважила Комісію розпочати відповідні переговори з Україною.
- У жовтні 2013 року текст угоди про САП було погоджено сторонами.
- Проте підписати договір не змогли через зовнішньополітичні умови. Підписання відтермінували на невизначений термін.
- Україна, згідно з угодою, взяла на себе зобов'язання імплементувати до національного законодавства положення 54 регламентів та 6 директив ЄС.
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