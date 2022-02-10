Про рішення профільного комітету щодо законопроєкту № 0144 повідомили у пресслужбі "Слуги народу". Там зазначили, що документ рекомендували ухвалити в цілому.

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Які переваги у ратифікації угоди:

Ухвалення документа дозволить зняти монополію на низку авіамаршрутів. Їх встановлять двосторонніми договорами.

Буде полегшене відкриття нових маршрутів, які сполучать українські міста та міста інших країн Європи.

Це може знизити вартість авіаквитків.

Угоду підписали у жовтні 2021 року

Саме завдяки ратифікації угоди про спільний авіапростір, авіаперевізники ЄС матимуть змогу виконувати рейси на будь-яке українське летовище і навпаки.

Зверніть увагу! Так звану "угоду про відкрите небо" підписали під час 23-го Саміту Україна – ЄС.

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Головне про "угоду про відкрите небо" з ЄС:

Процес створення спільного авіаційного простору ЄС розпочав ще у 1999 році.

12 грудня 2006 року Рада ЄС уповноважила Комісію розпочати відповідні переговори з Україною.

У жовтні 2013 року текст угоди про САП було погоджено сторонами.

Проте підписати договір не змогли через зовнішньополітичні умови. Підписання відтермінували на невизначений термін.

Україна, згідно з угодою, взяла на себе зобов'язання імплементувати до національного законодавства положення 54 регламентів та 6 директив ЄС.

Дивіться, як раніше експерт пояснював значення "угоди про відкрите небо":