Подивитись на найбільший у світі літак приїжджали жителі і сусідніх країн. На летовище Біллунда прибули близько 2 тисяч осіб – усі заради "Мрії".
Тим часом На Одещину прибули нові французькі гвинтокрили: захопливе відео
Данські ЗМІ присвятили "Мрії" публікації
У ЗМІ Данії ретельно розписали усі технічні характеристики Ан-225. Порівнювали український літак з пасажирським Boeing.
У всьому світі існує лише один екземпляр літака, а тому це особливий день для аеропорту та для тих, хто цікавиться польотами,
– написали журналісти.
Зазначимо, що "Мрія" вже втретє побувала на території Данії, проте вперше приземлився в аеропорту Біллунда. Саме на це видовище ввечері 4 лютого приїхали поглянути численні глядачі.
Приїхали глядачі з сусідніх країн
За словами менеджера зі зв'язків із громадськістю аеропорту Медса Біспа Агерснапа, люди прибули з Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Англії.
З Данії "Мрія" вилетіла 5 лютого. Приземлився літак в Гостомелі під час снігопаду.
Більше тут Літак "Мрія" з боєприпасами з Данії прибув до України: видовищне відео приземлення
Дивіться відео "Мрії" з летовища Біллунда:
Що відомо про літак "Мрія": коротка інформація
- Це найбільший у світі вантажний літак, створений конструкторським бюро імені Антонова.
- З максимальною злітною масою 640 тонн він є найважчим літаком у світі, а також найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря понад один раз.
- У 2004 році повітряне судно потрапило в "Книгу рекордів Гіннеса".
- "Мрії" належить 240 рекордів.