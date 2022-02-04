В Україну прилетіли 3 гвинтокрили Airbus H125. Наразі вони перебуватимуть на базі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби.
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До речі, це вже не перші такі гвинтокрили з Франції. 22 грудня 2021 року на Одещину прибули також три AIRBUS H125 для Державної прикордонної служби.
Дивіться відео прибуття французьких гвинтокрилів:
Що відомо про AIRBUS H125
Джерело: Вікіпедія
Airbus Helicopters H125 – це швидкий та компактний однодвигунний універсальний гвинтокрил, який розробила французька компанія Aеrospatial. Цей гвинтокрил характеризується величезним запасом потужності, високою функціональністю й економічністю.
Максимальна злітна потужність силової установки досягає 847 кінських сил при вазі 109 кілограмів.
Детальна характеристика гвинтокрила:
- Вантажність гвинтокрила становить 1400 кілограмів,
- максимальна швидкість – 287 кілометрів на годину,
- місткість – 1 пілот та 5 – 6 пасажирів,
- висота 3,34 метра,
- довжина 12,94 метра,
- маса порожнього гвинтокрила 1174 кілограмів.