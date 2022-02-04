В Украину прилетели 3 вертолета Airbus H125. Пока они будут находиться на базе Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы.
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Кстати, это уже не первые такие вертолеты из Франции. 22 декабря 2021 года в Одесскую область прибыли также три AIRBUS H125 для Государственной пограничной службы.
Смотрите видео прибытия французских вертолетов:
Что известно об AIRBUS H125
Источник: Википедия
Airbus Helicopters H125 – это быстрый и компактный универсальный одномоторный вертолет, который разработала французская компания Aеrospatial. Этот вертолет характеризуется огромным запасом мощности, высокой функциональностью и экономичностью.
Максимальная взлетная мощность силовой установки достигает 847 лошадиных сил при весе 109 килограммов.
Подробная характеристика вертолета:
- Грузоподъемность вертолета составляет 1 400 килограммов,
- максимальная скорость – 287 километров в час,
- вместимость – 1 пилот и 5 – 6 пассажиров,
- высота 3,34 метра,
- длина 12,94 метра,
- масса пустого вертолета 1 174 килограмма.