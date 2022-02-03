Самолеты снова подняли с авиабазы Лоссимут. Заправочный танкер Voyager, базирующийся в Оксфордшире, вылетел на поддержку.
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Истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager были подняты из-за самолетов, которые приближаются к зоне интересов Великобритании. Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации об этой текущей операции до ее завершения,
– заявили в ВВС Великобритании.
Вероятно, что речь идет о российских военных самолетах над Атлантикой. Ведь 2 февраля британские истребители Typhoon перехватили 4 российских стратегических бомбардировщика. Их сопроводили за пределы зоны интересов Великобритании.
Российские самолеты перехватывают регулярно
Великобритания заявляет, что ей приходится постоянно перехватывать, распознавать и сопровождать самолеты России. Ведь они "проходят транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании".
Великобритания поддерживает Украину
- 1 февраля глава британского правительства Борис Джонсон посетил Украину с официальным визитом. Премьер провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Темой встречи стали, прежде всего, меры для сдерживания возможной агрессии России против Украины.
- После визита в Киев с Джонсоном пообщался Владимир Путин. В разговоре с британским премьером глава Кремля разбрасывался обвинениями в сторону Украины.
- Британский премьер также заявлял, что дальнейшее вторжение России в Украину было бы катастрофой.
Великобритания выделит Украине денежную помощь