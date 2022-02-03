Самолеты снова подняли с авиабазы Лоссимут. Заправочный танкер Voyager, базирующийся в Оксфордшире, вылетел на поддержку.

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Истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager были подняты из-за самолетов, которые приближаются к зоне интересов Великобритании. Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации об этой текущей операции до ее завершения,

– заявили в ВВС Великобритании.

Вероятно, что речь идет о российских военных самолетах над Атлантикой. Ведь 2 февраля британские истребители Typhoon перехватили 4 российских стратегических бомбардировщика. Их сопроводили за пределы зоны интересов Великобритании.

Российские самолеты перехватывают регулярно

Великобритания заявляет, что ей приходится постоянно перехватывать, распознавать и сопровождать самолеты России. Ведь они "проходят транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании".

Обратите внимание! Сфера интересов включает международное воздушное пространство, за которое государство несет полную ответственность, например, управление воздушным движением. Суверенное воздушное пространство пролегает над территорией страны.

Великобритания поддерживает Украину

1 февраля глава британского правительства Борис Джонсон посетил Украину с официальным визитом. Премьер провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Темой встречи стали, прежде всего, меры для сдерживания возможной агрессии России против Украины.

После визита в Киев с Джонсоном пообщался Владимир Путин. В разговоре с британским премьером глава Кремля разбрасывался обвинениями в сторону Украины.

Британский премьер также заявлял, что дальнейшее вторжение России в Украину было бы катастрофой.

Великобритания выделит Украине денежную помощь