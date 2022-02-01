Премьер-министр Великобритании заявил, что очень рад своему визиту в Украину. Глава британского правительства прибыл около 17:20 в Мариинский дворец.

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Зеленский и Джонсон проведут переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделали совместное фото и обменялись несколькими репликами. Глава государства поинтересовался у главы правительства, как он долетел, на что тот ответил, что он очень рад своему визиту.

После этого Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона в Мариинский дворец, где и состоятся их переговоры.

Встреча Зеленского и Джонсона: смотрите видео

Визит Джонсона в Украину: главное

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину 1 февраля.

Причиной визита стала угроза полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместе с Джонсоном в Киев должна была прилететь и глава МИД Великобритании для анонсирования нового Альянса с Польшей и Украиной, однако она заболела коронавирусом.

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