Посмотреть на самый большой в мире самолет приезжали жители и соседних стран. На аэродром Биллунда прибыли около 2 тысяч человек – все ради "Мрии".

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Датские СМИ посвятили "Мрие" публикации

В СМИ Дании тщательно расписали все технические характеристики Ан-225.

Во всем мире существует только один экземпляр самолета, а потому это особый день для аэропорта и для тех, кто интересуется полетами,

– написали журналисты.

Отметим, что "Мрия" уже в третий раз побывала на территории Дании, однако впервые приземлилась в аэропорту Биллунда. Именно на это зрелище вечером 4 февраля приехали взглянуть многочисленные зрители.

Приехали зрители из соседних стран

По словам менеджера по связям с общественностью аэропорта Медса Биспа Агерснапа, люди прибыли из Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии и Англии.

Из Дании "Мрия" вылетела 5 февраля. Приземлился самолет в Гостомеле во время снегопада.

Интересно! Пока неизвестно, что именно привезла "Мрия" в Украину. Волонтеры говорят о военной помощи – боеприпасы, а датские СМИ сообщают о "системах самотестирования".

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Смотрите видео "Мрии" с аэропорта Биллунда:

Что известно о самолете "Мрия": краткая информация