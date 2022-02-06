Посмотреть на самый большой в мире самолет приезжали жители и соседних стран. На аэродром Биллунда прибыли около 2 тысяч человек – все ради "Мрии".
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Датские СМИ посвятили "Мрие" публикации
В СМИ Дании тщательно расписали все технические характеристики Ан-225.
Во всем мире существует только один экземпляр самолета, а потому это особый день для аэропорта и для тех, кто интересуется полетами,
– написали журналисты.
Отметим, что "Мрия" уже в третий раз побывала на территории Дании, однако впервые приземлилась в аэропорту Биллунда. Именно на это зрелище вечером 4 февраля приехали взглянуть многочисленные зрители.
Приехали зрители из соседних стран
По словам менеджера по связям с общественностью аэропорта Медса Биспа Агерснапа, люди прибыли из Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии и Англии.
Из Дании "Мрия" вылетела 5 февраля. Приземлился самолет в Гостомеле во время снегопада.
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Смотрите видео "Мрии" с аэропорта Биллунда:
Что известно о самолете "Мрия": краткая информация
- Это крупнейший в мире грузовой самолет, созданный конструкторским бюро имени Антонова.
- С максимальной взлетной массой 640 тонн он является самым тяжелым самолетом в мире, а также самым большим в мире самолетом, поднявшимся в воздух более одного раза.
- В 2004 году воздушное судно попало в "Книгу рекордов Гиннеса".
- "Мрие" принадлежит 240 рекордов.