Відповідне звернення Шойгу зробив 14 лютого. Повне завершення навчань має відбутись 20 лютого.

Зауважте Путін хоче продовження переговорів із Заходом щодо "гарантій безпеки"

Шойгу заявив про завершення частини навчань

Навчання тривають. Якась їхня частина вже завершена, деяка – завершується,

– заявив міністр Путіну.

Щойгу переконаний, що щось доведеться ще виконати, враховуючи "масштаби навчань, які були заплановані" та які почались за дорученням Володимира Путіна.

Також російський міністр пояснив, що навчання проводить Західний військовий округ, практично на всіх флотах – у Баренцевому, Чорному, Балтійському морях, а також Тихоокеанський флот.

"У них беруть участь війська практично всіх військових округів", – сказав міністр.

Росія почала навчання 10 лютого

Мовиться про військові навчання "Союзна рішучість-2022", які стартували 10 лютого. Попередньо писали, що вони мають тривати до 20 лютого. Навчання проводить Росія з Білорусією. Вони відбуваються одночасно на декількох білоруських полігонах.

У Міноборони Росії повідомляли, що:

"під час навчання виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків;

перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів;

пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного противника".

У Росії всі плани щодо ймовірного нападу Росії на Україну відкидають.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Коротко про загрозу ймовірного нападу Росії на Україну

Ще восени 2021 року Росія стягнула війська до кордону з Україною. Згодом опублікувала свої "гарантії безпеки". У документі Кремль вимагав гарантій щодо нерозширення НАТО та невступу України в Альянс. США та НАТО такі вимоги відкинули.

Згодом Штати на вимогу Кремля відправили письмові відповіді Росії. Їх не оприлюднили, та у США заявили, що консультувались з Україною перед цим.

ЗМІ писали, що ймовірний напад Росії на Україну може бути 16 лютого. Проте українська влада заспокоїла людей.

Володимир Зеленський за результатами перемовин з Джо Байденом заявив, що столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом.

Брифінг Зеленського та канцлера Німеччини Шольца – дивіться відео