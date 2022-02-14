Соответствующее обращение Шойгу сделал 14 февраля. Полное завершение учений должно состояться 20 февраля.
Заметьте Путин хочет продолжения переговоров с Западом относительно "гарантий безопасности"
Шойгу заявил о завершении части учений
Учения продолжаются. Какая-то их часть уже завершена, некоторая – заканчивается,
– заявил министр.
Щойгу убежден, что что-то придется еще выполнить, учитывая "масштабы учений, которые были запланированы" и которые начались по поручению Владимира Путина.
Также российский министр отметил, что учения проводит Западный военный округ, практически на всех флотах – в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также Тихоокеанский флот.
"В них принимают участие войска практически всех военных округов", – сказал министр.
Россия начала учения 10 февраля
Речь идет о военных учениях "Союзная решимость-2022", которые стартовали 10 февраля. Предварительно писали, что они должны продолжаться до 20 февраля. Учения проводят Россия с Белоруссией. Они происходят одновременно на нескольких белорусских полигонах.
В Минобороны России сообщали, что:
- "во время обучения выполняются мероприятия по усилению охраны государственной границы для прекращения проникновения вооруженных групп боевиков;
- перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов;
- поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника".
В России все планы о вероятном нападении России на Украину отвергают.
Коротко об угрозе вероятного нападения России на Украину
- Еще осенью 2021 года Россия стянула войска к границе с Украиной. Впоследствии опубликовала свои "гарантии безопасности". В документе Кремль требовал гарантий о нерасширении НАТО и невступлении Украины в Альянс. США и НАТО такие требования отвергли.
- Впоследствии Штаты по требованию Кремля отправили письменные ответы России. Их не обнародовали, и в США заявили, что консультировались с Украиной перед этим.
- СМИ писали, что вероятное нападение России на Украину может быть 16 февраля. Однако украинские власти успокоили людей.
- Владимир Зеленский по результатам переговоров с Джо Байденом заявил, что столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой.
Брифинг Зеленского и канцлера Германии Шольца – смотрите видео