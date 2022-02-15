Российские СМИ ссылаются на военное ведомство государства-агрессора, информирует 24 канал. При этом в минобороны цинично отмечают – что войска вернут после завершения боевых учений, как это было всегда.
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Некоторые подразделения уже сегодня вернутся в свои гарнизоны
Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задания, уже начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны,
– сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Конашенков объяснил, что отдельные подразделения должны вернуться уже своим ходом.
Однако учения России еще продолжаются
В минобороны отметили, что комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил продолжается. В них участвуют все военные округа, флоты и воздушно-десантные войска. На территории Беларуси продолжаются совместные учения "Союзная решимость-2022".
На практические действия в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах других стран в Беларуси и представители СМИ,
– рассказал Конашенков.
Также в государстве-агрессоре доложили, что в "оперативно важных акваториях океана и морей, прилегающих к территории России" проводят серию военно-морских учений. Здесь задействованы военные корабли, подводные лодки и морская авиация.
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