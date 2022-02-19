Президент только вернулся из Германии после выступления на Мюнхенской конференции.
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Зеленский заслушал данные разведки
Зеленскому предоставили информацию от разведки о ситуации на территории России и Беларуси, вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.
На совещании говорили и о гуманитарных проблемах. Силовики с президентом обдумывали возможные сценарии развития событий и шаги Украины.
Важно, что Зеленский поручил изучить дополнительное материально-техническое обеспечение войск.
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