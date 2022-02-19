Об этом Байден заявил 18 февраля во время срочного обращения в отношении Украины и провокаций со стороны России. Его речь транслировал, в частности, 24 канал.

Актуально Обстрелы оккупантов и заявление об эвакуации: главное об угрозе нападения России 18 февраля

Байден имеет основания думать, что Путин нападет на Украину

По словам Байдена, Путин действительно готовится напасть на Украину. Президент США имеет основания так думать.

Я думаю, что он принял решение. У меня есть основания так говорить. Имеем достаточно разведданных,

– заметил Байден.

Впоследствии он подчеркнул, что убежден относительно этого. И о дипломатии уже не говорится. Правда, еще до нападения Кремль может избрать дипломатию. Ведь еще не поздно провести деэскалацию и вернуться к столу переговоров

В то же время президент США считает, что Россия не использует ядерное оружие – даже отдаленно не рассматривает это.

"Если Россия все же начнет войну – это будет война по ее выбору. В ответ на это США будут всячески поддерживать Украину, но военных туда не будут отсылать. Мы готовы ввести жесткие санкции", – подытожил американский лидер.

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Смотрите видео срочного обращения Байдена по Украине​

Что происходит на Донбассе: последние события

Это уже не первая провокация со стороны боевиков. В частности, 18 февраля обстреляли город Счастье в Луганской области.

Также пророссийские наемники объявили эвакуацию людей в Россию. После в оккупированном Донецке посреди дня начали раздаваться сирены. Люди в панике снимали деньги с банкоматов и образовывали очереди у заправок.

В Кремле сначала заявили, что не знали об эвакуации. Однако уже вечером Владимир Путин сказал, что готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

Еще один циничный поступок террористов на Донбассе. Они решили ставить на "воинский учет" несовершеннолетних. Теперь подростки 2005 года рождения становятся "военнообязанными".

На фоне таких событий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил жителей оккупированных территорий не верить боевикам, потому что Киев никаких наступательных действий не планирует.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.



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