О российской агрессии в отношении Украины, пропаганде, которую распространяют боевики, провокациях и обострениях на оккупированном Донбассе, читайте в материале 24 канала.
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Фейки и провокации террористов об "обстреле"
Источник: фейсбук штаба ООС
В ВСУ предупреждают, что российские оккупанты нагло распространяют фейки о том, что это наши воины обстреливают населенные пункты. Кроме того, враг прибегает к провокациям разного рода.
В штабе Операции Объединенных сил в очередной раз отмечают, что Вооруженные Силы Украины придерживаются минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.
Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант,
– подчеркнули в штабе ООС.
На самом же деле это сами оккупанты обстреливают мирных жителей.
Обстрелы в Счастье
Источник: фейсбук Валерия Залужного
На КПВВ "Счастье" в Луганской области 18 февраля под обстрел боевиков попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН. Около 12:00 он возвращался с оккупированных территорий и проходил проверку пограничников.
Оккупанты обстреливают Донбасс: смотрите видео
Обошлось, к счастью, без потерь.
Обстрел КПВВ / Фото из фейсбука Валерия Залужного
Позже в ГСЧС сообщили, что в городе Счастье пророссийские боевики обстреляли пожарную часть. Попали также в жилой дом села Артема. По предварительным данным пострадавших нет.
Кроме этого, утром пророссийские наемники также обстреляли участок недалеко от железнодорожной станции Скотувата. В это время там работали рабочие. Жертв удалось избежать, потому что рабочих быстро забрали в укрытие.
Оккупанты продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе.
Атака диверсантов на Vodafone
В ночь с 17 на 18 февраля в работе мобильного оператора Vodafone на Донбассе возникли сбои. Люди не могли пользоваться сетью.
В компании в комментарии 24 каналу объяснили, что это был акт вандализма. Сети не было из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС).
На инцидент также отреагировали в МВД.
Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь восстановили еще до утра,
– заявил советник главы МВД Антон Геращенко.
Он предупредил, что такие ситуации будут повторяться в будущем. Это является частью плана России по дестабилизации ситуации в Украине.
Диверсанты на Донбассе повредили связь мобильного оператора / Фото с телеграма Антона Геращенко
Относительно этого случая, то правоохранители открыли уголовные дела по факту вмешательства в работу оператора мобильной связи и проводят первоочередные следственно-розыскные действия.
По словам Геращенко, операторам надо быть начеку и вместе с правоохранителями документировать преступления, чтобы как можно скорее их раскрыть.
Россия говорит о вывозе танков
Источник: "РИА Новости"
В Минобороны страны-агрессоры говорят, что якобы вывозят военную технику из-под границы Украины. Более того, речь идет якобы об отводе аж "за тысячи километров".
Россия продолжает утверждать, что все это продолжается якобы после завершения учений.
Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся к пункту постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений,
– заявили в Минобороны оккупантов.
Там говорят, что танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге протяженностью в тысячу километров. А по прибытии в часть военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.
Путин говорил об Украине на заседании Совета безопасности
Источник: сайт президента России
Президент страны-оккупанта Владимир Путин 18 февраля собрал на оперативное совещание в формате видеоконференции постоянных членов Совета безопасности России. Чиновники враждебной страны обсуждали Украину и "гарантии безопасности".
В Кремле сообщили, что во время совещания обсуждали и ситуацию вокруг Украины. Там цинично заметили, что это делали "с акцентом на напряженность, которая провоцируется извне".
Глава Кремля также рассказал участникам совещания о ряде международных встреч и звонков, которые провел накануне. Речь идет, в частности, о переговорах с немецким канцлером Олафом Шольцем, французским президентом Эммануэлем Макроном и американским лидером Джо Байденом.
Также на онлайн-встрече с Путиным чиновники говорили и о "гарантиях безопасности" для России.
При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главной темой встречи стало "развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности".
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