О российской агрессии в отношении Украины, пропаганде, которую распространяют боевики, провокациях и обострениях на оккупированном Донбассе, читайте в материале 24 канала.

К теме На 8 году войны: в Раде хотят лишить Путина и Медведева госнаград

Фейки и провокации террористов об "обстреле"

Источник: фейсбук штаба ООС

В ВСУ предупреждают, что российские оккупанты нагло распространяют фейки о том, что это наши воины обстреливают населенные пункты. Кроме того, враг прибегает к провокациям разного рода.

В штабе Операции Объединенных сил в очередной раз отмечают, что Вооруженные Силы Украины придерживаются минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.

Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант,

– подчеркнули в штабе ООС.

На самом же деле это сами оккупанты обстреливают мирных жителей.

Обстрелы в Счастье

Источник: фейсбук Валерия Залужного

На КПВВ "Счастье" в Луганской области 18 февраля под обстрел боевиков попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН. Около 12:00 он возвращался с оккупированных территорий и проходил проверку пограничников.

Оккупанты обстреливают Донбасс: смотрите видео

Обошлось, к счастью, без потерь.



Обстрел КПВВ / Фото из фейсбука Валерия Залужного

Позже в ГСЧС сообщили, что в городе Счастье пророссийские боевики обстреляли пожарную часть. Попали также в жилой дом села Артема. По предварительным данным пострадавших нет.

Кроме этого, утром пророссийские наемники также обстреляли участок недалеко от железнодорожной станции Скотувата. В это время там работали рабочие. Жертв удалось избежать, потому что рабочих быстро забрали в укрытие.

Оккупанты продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе.

Атака диверсантов на Vodafone

В ночь с 17 на 18 февраля в работе мобильного оператора Vodafone на Донбассе возникли сбои. Люди не могли пользоваться сетью.

В компании в комментарии 24 каналу объяснили, что это был акт вандализма. Сети не было из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС).

На инцидент также отреагировали в МВД.

Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь восстановили еще до утра,

– заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Он предупредил, что такие ситуации будут повторяться в будущем. Это является частью плана России по дестабилизации ситуации в Украине.



Диверсанты на Донбассе повредили связь мобильного оператора / Фото с телеграма Антона Геращенко

Относительно этого случая, то правоохранители открыли уголовные дела по факту вмешательства в работу оператора мобильной связи и проводят первоочередные следственно-розыскные действия.

По словам Геращенко, операторам надо быть начеку и вместе с правоохранителями документировать преступления, чтобы как можно скорее их раскрыть.

Россия говорит о вывозе танков

Источник: "РИА Новости"

В Минобороны страны-агрессоры говорят, что якобы вывозят военную технику из-под границы Украины. Более того, речь идет якобы об отводе аж "за тысячи километров".

Россия продолжает утверждать, что все это продолжается якобы после завершения учений.

Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся к пункту постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений,

– заявили в Минобороны оккупантов.

Там говорят, что танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге протяженностью в тысячу километров. А по прибытии в часть военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.

Путин говорил об Украине на заседании Совета безопасности

Источник: сайт президента России

Президент страны-оккупанта Владимир Путин 18 февраля собрал на оперативное совещание в формате видеоконференции постоянных членов Совета безопасности России. Чиновники враждебной страны обсуждали Украину и "гарантии безопасности".

В Кремле сообщили, что во время совещания обсуждали и ситуацию вокруг Украины. Там цинично заметили, что это делали "с акцентом на напряженность, которая провоцируется извне".

Глава Кремля также рассказал участникам совещания о ряде международных встреч и звонков, которые провел накануне. Речь идет, в частности, о переговорах с немецким канцлером Олафом Шольцем, французским президентом Эммануэлем Макроном и американским лидером Джо Байденом.

Также на онлайн-встрече с Путиным чиновники говорили и о "гарантиях безопасности" для России.

При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главной темой встречи стало "развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности".

Новость дополняется....