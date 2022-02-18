Про російську агресію щодо України, пропаганду, яку поширюють бойовики та провокації і загострення на окупованому Донбасі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Фейки та провокації терористів про "обстріл"
Джерело: фейсбук штабу ООС
У ЗСУ застерігають, що російські окупанти нахабно поширюють фейки про те, що це наші воїни обстрілюють населені пункти. Крім того, ворог вдається до провокацій різного роду.
У штабі операції Об'єднаних сил вкотре наголошують, що Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права.
Заяви про нібито обстріли населених пунктів з і сторони Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант,
– наголосили у штабі ООС.
Насправді ж це самі окупанти обстрілюють мирних мешканців.
Обстріли у Щасті
Джерело: фейсбук Валерія Залужного
На КПВВ "Щастя" у Луганській області 18 лютого під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Близько 12:00 він повертався з окупованих територій та проходив перевірку прикордонників.
Окупанти обстрілюють Донбас: дивіться відео
Обійшлося, на щастя, без втрат.
Обстріл КПВВ / Фото з фейсбуку Валерія Залужного
Згодом у ДСНС повідомили, що в місті Щастя проросійські бойовики обстріляли пожежну частину. Поцілили також у житловий будинок села Артема. За попередніми даними постраждалих немає.
Окрім цього, зранку проросійські найманці також обстріляли ділянку неподалік залізничної станції Скотувата. У цей час там працювали робітники. Жертв вдалося уникнути, тому що робітників швидко забрали в укриття.
Окупнати продовжують обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури на Донбасі.
Атака диверсантів на Vodafone
У ніч з 17 на 18 лютого в роботі мобільного оператора Vodafone на Донбасі виникли збої. Люди не могли користуватись мережею.
У компанії в коментарі 24 каналу пояснили, що це був акт вандалізму. Мережі не було через обрив волоконно-оптичної лінії передачі (ВОЛЗ).
На інцидент також відреагували в МВС.
Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями. Дякуючи швидкій роботі ремонтників, зв'язок відновили ще до ранку,
– заявив радник голови МВС Антон Геращенко.
Він попередив, що такі ситуації будуть повторюватися у мйбутньому. Це є частиною плану Росії по дестабілізації ситуації в Україні.
Диверсанти на Донбасі пошкодили зв'язок мобільного оператора / Фото з телеграму Антона Геращенка
Щодо цього випадку, то правохоронці відкрили кримінальні справи за фактом втручання в роботу оператора мобільного зв'язку і проводять першочергові слідчо-розшукові дії.
За словами Геращенка, операторам треба бути напоготові і разом з правоохоронцями документувати злочини, щоб якомога швидше їх розкрити.
Росія каже про вивіз танків
Джерело: "РИА Новости"
У Міноборони країни-агресорки кажуть, що нібито вивозять військову техніку з-під кордону України. Ба більше того, мова йде буцімто про відведення аж "за тисячі кілометрів".
Росія продовжує стверджувати, що все це триває нібито після завершення навчань.
Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації в Нижегородській області після завершення планових навчань,
– заявили у Міноборони окупантів.
Там кажуть, що танки та іншу броньовану техніку доставлять залізницею протяжністю в тисячу кілометрів. А після прибуття до частини військові проведуть технічне обслуговування машин та підготують їх до подальших заходів.
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