Про російську агресію щодо України, пропаганду, яку поширюють бойовики та провокації і загострення на окупованому Донбасі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Фейки та провокації терористів про "обстріл"

Джерело: фейсбук штабу ООС

У ЗСУ застерігають, що російські окупанти нахабно поширюють фейки про те, що це наші воїни обстрілюють населені пункти. Крім того, ворог вдається до провокацій різного роду.

У штабі операції Об'єднаних сил вкотре наголошують, що Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права.

Заяви про нібито обстріли населених пунктів з і сторони Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант,

– наголосили у штабі ООС.

Насправді ж це самі окупанти обстрілюють мирних мешканців.

Обстріли у Щасті

Джерело: фейсбук Валерія Залужного

На КПВВ "Щастя" у Луганській області 18 лютого під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Близько 12:00 він повертався з окупованих територій та проходив перевірку прикордонників.

Окупанти обстрілюють Донбас: дивіться відео

Обійшлося, на щастя, без втрат.



Обстріл КПВВ / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Згодом у ДСНС повідомили, що в місті Щастя проросійські бойовики обстріляли пожежну частину. Поцілили також у житловий будинок села Артема. За попередніми даними постраждалих немає.

Окрім цього, зранку проросійські найманці також обстріляли ділянку неподалік залізничної станції Скотувата. У цей час там працювали робітники. Жертв вдалося уникнути, тому що робітників швидко забрали в укриття.

Окупнати продовжують обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури на Донбасі.

Атака диверсантів на Vodafone

У ніч з 17 на 18 лютого в роботі мобільного оператора Vodafone на Донбасі виникли збої. Люди не могли користуватись мережею.

У компанії в коментарі 24 каналу пояснили, що це був акт вандалізму. Мережі не було через обрив волоконно-оптичної лінії передачі (ВОЛЗ).

На інцидент також відреагували в МВС.

Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями. Дякуючи швидкій роботі ремонтників, зв'язок відновили ще до ранку,

– заявив радник голови МВС Антон Геращенко.

Він попередив, що такі ситуації будуть повторюватися у мйбутньому. Це є частиною плану Росії по дестабілізації ситуації в Україні.



Диверсанти на Донбасі пошкодили зв'язок мобільного оператора / Фото з телеграму Антона Геращенка

Щодо цього випадку, то правохоронці відкрили кримінальні справи за фактом втручання в роботу оператора мобільного зв'язку і проводять першочергові слідчо-розшукові дії.

За словами Геращенка, операторам треба бути напоготові і разом з правоохоронцями документувати злочини, щоб якомога швидше їх розкрити.

Росія каже про вивіз танків

Джерело: "РИА Новости"

У Міноборони країни-агресорки кажуть, що нібито вивозять військову техніку з-під кордону України. Ба більше того, мова йде буцімто про відведення аж "за тисячі кілометрів".

Росія продовжує стверджувати, що все це триває нібито після завершення навчань.

Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації в Нижегородській області після завершення планових навчань,

– заявили у Міноборони окупантів.

Там кажуть, що танки та іншу броньовану техніку доставлять залізницею протяжністю в тисячу кілометрів. А після прибуття до частини військові проведуть технічне обслуговування машин та підготують їх до подальших заходів.

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