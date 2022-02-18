За відповідне рішення проголосували більшість нардепів. Це трапилось під час пленарного засідання Верховної Ради.

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Путіна, Медведєва та Ко хочуть позбавити нагород України

Верховна Рада проголосувала та підтримала запит Оксани Савчук до Президента України щодо вжиття заходів реагування з метою позбавлення Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та інших осіб державних нагород України, які надані до 2013 року.



Верховна Рада скерувала президенту запит про позбавлення нагород Путіна / Скриншоь з каналу Рада

Запит підтримали 269 народних обранців. Також депутати прголосували на направлення запиту до Володимира Зеленського.

Що відомо про нагороди Путіна та Медведєва в Україні

Попередньо відомо, що нагороди Володимиру Путіну та Дмитру Медведєву в Україні видавав президент-втікач Віктор Янукович.

Зокрема два пістолети Янукович подарував у 2010 та 2011 році тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву.

У жовтні 2010 року українську іменну зброю отримав Володимир Путін.

Ба більше, тричі зброю отримував російський олігарх та власник компанії "Система" Володимир Євтушенков.

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