Таку думку в ефірі 24 каналу висловив правозахисник Павло Лисянський. За його словами, дипломатичні тиски не допомагають.
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"У країни цивілізованих способів протистояти російській агресії (залишилось – 24 канал) все менше й менше", – наголосив Лисянський.
Лисянський: Україна заважає Путіну
На думку правозахисника, у стримуванні Росії нічого не допомагає. Хоч Україна і пропонує дипломатичне розв'язання для того, щоб внести корегування у мінські угоди.
Україні треба шукати надійних партнерів, блокуватися і разом у цих організаціях протистояти Росії. Україна заважає Путіну,
– відзначив він.
Як підкреслив Лисянський, Україна не домовиться дипломатично. Потрібна радикальна реакція на дії президента країни-агресорки. "Проблема у тому, що зараз у Росії дуже велика соціальна напруга", – вважає правозахисник.
Правозахисник про стримування Росії: дивіться відео
Українсько-російські відносини у дипломатії: коротко
- У Росії відкликали посла з Києва ще у лютому 2014 року, Україна – з Москви у березні того ж року. Наразі на російській території перебувають кілька десятків українських дипломатів.
- Попри російсько-українську війну, між Україною та Росією так і не розірвані дипломатичні відносини. Хоча в українському міністерстві закордонних справ була така ідея.
- Проте не було іншої країни, яка б взяла на себе функції захисту українських громадян на території держави-агресорки. Саме це і слугувало причиною.