Таку думку в ефірі 24 каналу висловив правозахисник Павло Лисянський. За його словами, дипломатичні тиски не допомагають.

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"У країни цивілізованих способів протистояти російській агресії (залишилось – 24 канал) все менше й менше", – наголосив Лисянський.

Лисянський: Україна заважає Путіну

На думку правозахисника, у стримуванні Росії нічого не допомагає. Хоч Україна і пропонує дипломатичне розв'язання для того, щоб внести корегування у мінські угоди.

Україні треба шукати надійних партнерів, блокуватися і разом у цих організаціях протистояти Росії. Україна заважає Путіну,

– відзначив він.

Як підкреслив Лисянський, Україна не домовиться дипломатично. Потрібна радикальна реакція на дії президента країни-агресорки. "Проблема у тому, що зараз у Росії дуже велика соціальна напруга", – вважає правозахисник.

Правозахисник про стримування Росії: дивіться відео

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