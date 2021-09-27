Про це повідомив заступник міністра закордонних справ, посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Рішення ухвалили ще у 2014 році

Це рішення ухвалили ще у 2014 році – вже коли почались активні бойові дії. Проте, зазначив дипломат, тоді в Росії перебували мільйони українців. А після початку війни на Донбасі їхня кількість лише збільшилась. Саме для цього була необхідна робота посольства та консульств.

Наші установи в Росії працювали фактично 24/7 для того, щоб допомагати нашим громадянам. Допомагали з лікуванням, з контактами з рідними тощо,

– зазначив Боднар.

Жодна інша держава взяти на себе зобов'язання не погодилась

Якщо дипломатичні відносини би розірвали, треба було б, щоб інша держава взяла на себе зобов'язання щодо захисту українців. Для цього МЗС проводило "зондування", проте ніяка інша держава на це не погодилась.

Візьмемо, наприклад, Грузію, яка розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією після війни 2008 року, її інтереси представляє Швейцарія. І якщо порахувати кількість громадян Грузії та України, то це дуже велика різниця,

– пояснив Боднар.

Ситуація не міняється і зараз: багато українців досі перебувають у Росії. Також в російських тюрмах багато незаконно ув'язнених громадян України. Саме їм першочергово потрібна допомога дипломатів.

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Зверніть увагу! Росія відкликала посла з Києва у лютому 2014 році, Україна – з Москви у березні. Наразі в Росії перебувають кілька десятків українських дипломатів.

В Україні працювали російські виборчі дільниці

Зазначимо, що раніше саме тим, що між Україною та Росією не розірвали дипвідносини, і пояснили відкриття виборчих дільниць на території України. Мовиться про голосування за новий склад Держдуми. За словами нардепа Федора Веніславського від "Слуги народу", Київ виконував всі міжнародні зобов'язання.