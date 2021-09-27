У Кремлі любить цим погрожувати, демонструвати. Вони вважають, що це надає їм сильніших дипломатичних позицій. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
Зверніть увагу Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму
"Шансів і можливості на ескалацію у них небагато, вони це розуміють. Зокрема на безперспективне застосування військової сили в повному масштабі проти України", – підкреслив він.
За його словами, Росія розуміє, що Україна чинитиме спротив. До того ж і Захід надасть допомогу, яка унеможливить досягнення військовою силою тих політичних результатів, про які там мріють.
Арестович: Росія проводить заходи оперативної підготовки
Радник голови Офісу Президента відзначив, що ситуація на Донбасі має одночасно позитивні й негативні характеристики. Зокрема Росія проводить заходи оперативної підготовки.
Це означає навчання, які відпрацьовують сценарії збройної агресії проти України, а також проти наших партнерів на заході. Насамперед мовиться про країни Балтії, Польщу.
Втім підкреслив, що наша країна та партнери дуже добре це розуміють. Тому й діють як у дипломатичному, так і у військовому просторі. Доказом цього є двоє навчань, які зараз проходять за участі українських військовослужбовців. Мовиться про:
- "Об'єднані зусилля – 2021" – українські стратегічні навчання, в яких додатково залучені ще 15 країн;
- Rapid Trident-2021 – навчання за участю військовослужбовців країн НАТО.
"Всі країни, включно з Україною, стоїть на шляху врегулювання конфліктів політико-дипломатичним шляхом. Але дипломатія добре працює тоді, коли підкреслена реальною військовою силою", – наголосив Арестович.
Арестович оцінив безпекову ситуацію в Україні: дивіться відео
Ситуація на окупованому Донбасі: останні новини
- Загроза повномасштабної агресії з боку Росії є та зберігатиметься надалі. Тому українські військові роблять усе можливе, щоб у ворога "було менше бажань реалізовувати такий сценарій". Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
- Відомо, що наразі Україна залучила на Донбасі всі свої контрснайперські групи.
- У ЗСУ також повідомили, що нині на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей можуть перебувати до 2,5 тисячі кадрових російських військових. Ці особи здебільшого курують бойовиків і повністю підконтрольні Кремлю.