Їхня діяльність на Донбасі не заборонена. Про це у інтерв'ю розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Усі контрснайперські групи – на передовій
Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!
– заявив Залужний.
Додав також, що розглядають питання щодо контрснайперських радарних комплексів. Проте ті комплексі, які розглядали, "скажімо так, західного виробництва, знову ж таки вони нас не зовсім задовольняють".
"Тобто якщо сьогодні говорити про масоване застосування радарних комплексів і оптичних контрснайперської боротьби, то ми мови такої не ведемо", – пояснив Залужний.
Проте запевнив, все, що можна застосувати, – "усі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, – зараз працюють разом з ними, всі повністю".
Війна на Донбасі: останні новини
- 25 вересня російські бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі. Один боєць ЗСУ отримав вогнепальне поранення.
- Валерій Залужний заявив, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є та буде надалі. За його словами, ЗСУ роблять все можливе, щоб у ворога "було менше бажань реалізовувати такий сценарій".
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