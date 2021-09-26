Їхня діяльність на Донбасі не заборонена. Про це у інтерв'ю розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Усі контрснайперські групи – на передовій

Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!

– заявив Залужний.

Додав також, що розглядають питання щодо контрснайперських радарних комплексів. Проте ті комплексі, які розглядали, "скажімо так, західного виробництва, знову ж таки вони нас не зовсім задовольняють".

"Тобто якщо сьогодні говорити про масоване застосування радарних комплексів і оптичних контрснайперської боротьби, то ми мови такої не ведемо", – пояснив Залужний.

Проте запевнив, все, що можна застосувати, – "усі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, – зараз працюють разом з ними, всі повністю".

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