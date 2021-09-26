Их деятельность на Донбассе не запрещена. Об этом в интервью рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Все контрснайперские группы – на передовой
Все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас есть на переднем крае. Все!
– заявил Залужный.
Добавил также, что рассматривают вопрос о контрснайперских радарных комплексах. Однако те, которые рассматривали,"скажем так, западного производства, опять же они нас не совсем удовлетворяют".
"То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных комплексов и оптических контрснайперской борьбы, то мы речи такой не ведем", – пояснил Залужный.
Однако заверил, все, что можно применить, – "все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые сейчас работают вместе с ними, все полностью".
Война на Донбассе: последние новости
- 25 сентября российские боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Один боец ВСУ получил огнестрельное ранение.
- Валерий Залужный заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России есть и будет в дальнейшем. По его словам, ВСУ делают все возможное, чтобы у врага "было меньше желаний реализовывать такой сценарий".
- Главнокомандующий ВСУ добавил, что сейчас рассматривается один вариант возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – дипломатический.