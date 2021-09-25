Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Залужный подчеркнул, что работа продолжается. В то же время обновление вооружения будет происходить по мере того, как у государства будут появляться деньги.
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Так, на сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию тех же танков, но на сегодня 50% от них – это уже модернизированные,
– подчеркнул Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ, потребность модернизации советского вооружения в Украине есть.
Кроме того, Залужный рассказал историю вертолетов Ми-8МСБ. Сейчас от советских времен остался только фюзеляж. Все остальное – изготовили на территории Украины.
В Украине испытали снаряды для БМ-21"Град"
- В августе 2021 года в Украине на Николаевщине испытали боеприпасы "Тайфун-1". Это – новые реактивные снаряды для БМ-21"Град".
- Испытания состоялись на полигоне "Широкий лан".
- Разработкой снарядов занималось Государственное предприятие "КБ "Южное" в Днепре.
- Пресс-служба предприятия сообщила, что все пуски удалось провести успешно, а задачи испытаний выполнили в полном объеме.
- Снаряды разработали для системы залпового огня БМ-21У "Верба", БМ-21 "Град" и БМ-21 УМ "Берест".