Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Залужний наголосив, що робота триває. Водночас оновлення озброєння відбуватиметься у міру того, як у держави з'являтимуться гроші.

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Так, на сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію тих самих танків, але на сьогодні 50% від них – це вже модернізовані,

– наголосив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, потреба модернізації радянського озброєння в Україні є. Зокрема, мовиться про танки та вертольоти.

Окрім того, Залужний розповів історію вертольотів Мі-8МСБ. Наразі від радянських часів залишився тільки фюзеляж. Усе інше – виготовили на території України.

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