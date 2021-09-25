Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Залужний наголосив, що робота триває. Водночас оновлення озброєння відбуватиметься у міру того, як у держави з'являтимуться гроші.
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Так, на сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію тих самих танків, але на сьогодні 50% від них – це вже модернізовані,
– наголосив Залужний.
За словами головнокомандувача ЗСУ, потреба модернізації радянського озброєння в Україні є. Зокрема, мовиться про танки та вертольоти.
Окрім того, Залужний розповів історію вертольотів Мі-8МСБ. Наразі від радянських часів залишився тільки фюзеляж. Усе інше – виготовили на території України.
В Україні випробували снаряди для БМ-21 "Град"
- У серпні 2021 року в Україні на Миколаївщині випробували боєприпаси "Тайфун-1". Це – нові реактивні снаряди для БМ-21 "Град".
- Випробування відбулися на полігоні "Широкий лан".
- Розробкою снарядів займалося Державне підприємство "КБ "Південне" у Дніпрі.
- Пресслужба підприємства повідомила, що усі пуски вдалося провести успішно, а завдання випробувань виконали у повному обсязі.
- Снаряди розробили для системи залпового вогню БМ-21У "Верба", БМ-21 "Град" й БМ-21 УМ "Берест".