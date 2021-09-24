Навчання триватимуть до 30 вересня. Вони відбуватимуться на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів.

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На Приазов'ї – потужні навчання

За задумом навчань, спільними діями підрозділи здійснили блокування загальновійськового резерву умовного противника,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, морські піхотинці під прикриттям катерної групи Військово-морських сил ЗСУ та Державної прикордонної служби України:

здійснили висадку з пошуково-рятувального судна на узбережжя;

забезпечили десантування іншого підрозділу з вертольотів Мі-8.

На Приазов'ї відбулись навчання десантно-штурмової роти морської піхоти / Фото "Армія Inform"

До речі, під час підготовки стратегічних командно-штабних навчань врахували сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років, антитерористичної операцій та операції Об'єднаних сил.

Коротко про останні навчання ЗСУ