Навчання триватимуть до 30 вересня. Вони відбуватимуться на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів.
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На Приазов'ї – потужні навчання
За задумом навчань, спільними діями підрозділи здійснили блокування загальновійськового резерву умовного противника,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, морські піхотинці під прикриттям катерної групи Військово-морських сил ЗСУ та Державної прикордонної служби України:
- здійснили висадку з пошуково-рятувального судна на узбережжя;
- забезпечили десантування іншого підрозділу з вертольотів Мі-8.
На Приазов'ї відбулись навчання десантно-штурмової роти морської піхоти / Фото "Армія Inform"
До речі, під час підготовки стратегічних командно-штабних навчань врахували сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років, антитерористичної операцій та операції Об'єднаних сил.
Коротко про останні навчання ЗСУ
- 20 вересня в Україні почались військові навчання Rapid Trident – 2021. Участь у них взяли участь представники Командування Сухопутних військ ЗСУ, оперативного командування "Схід", військові зі США та країн-партнерів.
- Навчання "Об'єднані зусилля – 2021" стартували 22 вересня. У них беруть участь 15 країн, 11 з яких є члени НАТО і 4 країни – це наші партнери.
- 23 вересня у рамках навчань "Об'єднані зусилля – 2021" на Херсонщині військові провели імітаційні стрільби по реальних цілях. Вони створили обстановку, яка імітувала повітряний напад ворога.