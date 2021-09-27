В Кремле любит этим угрожать, демонстрировать. Они считают, что это придает им более сильные дипломатические позиции. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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"Шансов и возможности на эскалацию у них немного, они это понимают. В частности на бесперспективное применение военной силы в полном масштабе против Украины", – подчеркнул он.

По его словам, Россия понимает, что Украина будет оказывать сопротивление. К тому же и Запад окажет помощь, которая сделает невозможным достижение военной силой тех политических результатов, о которых там мечтают.

Арестович: Россия проводит мероприятия оперативной подготовки

Советник главы Офиса Президента отметил, что ситуация на Донбассе имеет одновременно положительные и отрицательные характеристики. В частности, Россия проводит мероприятия оперативной подготовки.

Это означает учения, которые отрабатывают сценарии вооруженной агрессии против Украины, а также против наших партнеров на Западе. Прежде всего речь идет о странах Балтии, Польше. Алексей Арестович Советник украинской делегации в ТКГ

Впрочем, он подчеркнул, что наша страна и партнеры очень хорошо это понимают. Поэтому и действуют как в дипломатическом, так и в военном пространстве. Доказательством этого являются двое учений, которые сейчас проходят при участии украинских военнослужащих. Это:

"Объединенные усилия-2021" – украинские стратегические учения, в которых дополнительно вовлечены еще 15 стран;

Rapid Trident-2021 – учения с участием военнослужащих стран НАТО.

"Все страны, включая Украину, стоит на пути урегулирования конфликтов политико-дипломатическим путем. Но дипломатия хорошо работает тогда, когда подчеркнута реальной военной силой", – подчеркнул Арестович.

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