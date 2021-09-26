Главнокомандующий ВСУ сообщил, что эти люди в основном курируют боевиков и полностью подконтрольны РФ. По его словам, они также участвовали в так называемых выборах в Госдуму.

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Мы пользуемся данными разведки. По ее оценкам, от 2 тысяч до 2,5 тысяч (российских военных находится на Донбассе – 24 канал). Это настоящая оккупационная власть,

– сказал генерал-лейтенант.

Уменьшение количества обстрелов

Валерий Залужный отметил, что на сегодня Вооруженные силы Украины фиксируют уменьшение количества обстрелов на Донбассе со стороны оккупантов.

Если они были от 15 до 18 в сутки, то сейчас четыре – пять. Это связано с завершением стратегических учений "Запад-2021". Используем все необходимое, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял,

– добавил главнокомандующий ВСУ.

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Ситуация на Донбассе: что известно