Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що ці люди здебільшого курують бойовиків і повністю підконтрольні РФ. За його словами, вони також брали участь у так званих виборах до держдуми.

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Ми користуємося даними розвідки. За її оцінками, від 2 тисяч до 2,5 тисячі (російських військових перебуває на Донбасі – 24 канал). Це справжня окупаційна влада,

– сказав генерал-лейтенант.

Зменшення кількості обстрілів

Валерій Залужний зазначив, що станом на сьогодні Збройні сили України фіксують зменшення кількості обстрілів на Донбасі з боку окупантів.

Якщо вони були від 15 до 18 за добу, то зараз чотири – п'ять. Це пов'язано із завершенням стратегічних навчань "Захід-2021". Використовуємо все необхідне, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв,

– додав головнокомандувач ЗСУ.

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